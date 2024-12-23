Синнер о тренировках в Дубае: «После двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично»
Янник Синнер сообщил, что завершил предсезонную подготовку в Дубае.
«После качественной двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично! 💪🏻🎾 Желаю всем счастливого Рождества 🎄», – написал Синнер в инстаграме.
Напомним, итальянец начнет сезон-2025 на Australian Open. В Мельбурне он будет защищать титул.
Фото: инстаграм Синнера
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Синнера
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