Синнер о тренировках в Дубае: «После двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично»

Янник Синнер сообщил, что завершил предсезонную подготовку в Дубае.

«После качественной двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично! 💪🏻🎾 Желаю всем счастливого Рождества 🎄», – написал Синнер в инстаграме.

Напомним, итальянец начнет сезон-2025 на Australian Open. В Мельбурне он будет защищать титул.

Фото: инстаграм Синнера

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