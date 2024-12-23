  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о тренировках в Дубае: «После двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично»
Фото
1

Синнер о тренировках в Дубае: «После двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично»

Янник Синнер сообщил, что завершил предсезонную подготовку в Дубае.

«После качественной двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично! 💪🏻🎾 Желаю всем счастливого Рождества 🎄», – написал Синнер в инстаграме.

Напомним, итальянец начнет сезон-2025 на Australian Open. В Мельбурне он будет защищать титул.

Фото: инстаграм Синнера

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Синнера
logoATP
logoЯнник Синнер
соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Янник Синнер: «Я считал себя отличным игроком, когда попал в топ-10, но я не мог победить лучших в мире – нужно было добавлять что-то в игру»
17вчера, 13:08
Кириос о видео с предсезонки Синнера: «Зачем они пускают нам пыль в глаза? 😂😩💉»
2115 декабря, 09:14
Рекомендуем
Главные новости
Рыбакина проводит 100-ю подряд неделю в топ-10
4 минуты назад
На Australian Open Сафиуллин сыграет в паре с О’Коннеллом, Бублик – с Шевченко
1сегодня, 18:43
Названы двое из трех судей, которые рассмотрят апелляцию WADA по делу Синнера
5сегодня, 17:58
Томлянович получила wild card на «пятисотник» в Брисбене
сегодня, 16:35
Грикспор снялся с турниров в Гонконге и Аделаиде
сегодня, 15:38
Зверев провел первую тренировку на United Cup
1сегодня, 14:06Фото
Кафельников – Кириосу про ситуацию с допингом в теннисе: «Рассказывай👎🏿»
5сегодня, 13:25
Кириос о том, что Перселл сдал положительный допинг-тест: «Боже, наш спорт сейчас в грязи»
7сегодня, 11:26
Перселл объяснил, почему сдал положительный допинг-тест
10сегодня, 10:43
Бартоли о том, что Кириос «заставил бы весь стадион болеть против Синнера»: «Хотела бы напомнить, что это игрок, который говорил абсолютно ужасные вещи Вавринке»
13сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем