Янник Синнер: «Я считал себя отличным игроком, когда попал в топ-10, но я не мог победить лучших в мире – нужно было добавлять что-то в игру»

Янник Синнер рассказал о прогрессе в сезоне-2024.

«Результаты не пришли в один момент. Я упорно работал последние несколько лет, чтобы лучше играть в важные моменты. Я считал себя отличным игроком, когда попал в топ-10, но я не мог победить лучших в мире. Поэтому мне нужно было что-то добавить в игру.

Постепенно получилось этого достичь. Когда Симоне Ваньоцци присоединился к команде, я начал играть более разнообразно, и даже сейчас я отрабатываю много вариаций на тренировках. В матчах выходит иногда хорошо, иногда не очень. Но я знаю, что я на верном пути. Мы уже полтора года работаем над тем, чтобы использовать эти удары в матчах. И именно с середины 2023-го все стало вставать на места. В том числе подача стала более важным оружием, особенно в ответственные моменты.

[Даниил] Медведев – соперник, который заставил меня вырасти как игрока. Я никак не мог его обыграть. Но я продолжал работать, нашел решение и смог победить в Пекине (до этого у них было 0:6 в личке, сейчас – 8:7 – Спортс’‘). Я выиграл турнир, и это придало мне уверенности. Я выиграл в Вене, хорошо сыграл на итоговом и победил на Кубке Дэвиса. Но все это пришло из работы, которая была проделана гораздо раньше, из усилий, которые я тогда приложил. Все, чего я достиг в 2024-м, результат работы за год до этого.

Было важно завершить сезон с хорошей статистикой против лучших игроков. Я был стабильным – три года назад я выходил в 1/8, 1/4, 1/8, 1/4 финала. Два года назад – в четвертьфиналы и полуфиналы. В прошлом играл полуфиналы и финалы. Я все время подбирался ближе, и в этом году я провел очень много матчей на решающих стадиях на крупных турнирах. Сейчас я продолжаю развитие».

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал

Легендарный сезон Синнера – в цифрах