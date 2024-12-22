Молодежный итоговый турнир ATP. Фонсека и Тьен разыграют титул
Жоао Фонсека и Лэрнер Тьен поборются за титул молодежного итогового в Джидде.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводят тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
18 – 22 декабря 2024
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20
Призовой фонд – 2 050 000 долларов
Крытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
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