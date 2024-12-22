Молодежный итоговый турнир ATP. Фонсека и Тьен разыграют титул

Жоао Фонсека и Лэрнер Тьен поборются за титул молодежного итогового в Джидде.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводят тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

18 – 22 декабря 2024

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20

Призовой фонд – 2 050 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал