Тьен – единственный, кто за один молодежный итоговый турнир обыграл первых трех сеяных
Матч продолжался 1 час 35 минут и закончился со счетом 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1.
19-летний Тьен – 122-я ракетка мира, 20-летний Микельсен – 41-я.
Для Тьена это четвертая в карьере (в том числе третья на этом итоговом) победа над соперником из топ-50 при трех поражениях.
Тьен – единственный, кто за один молодежный итоговый турнир обыграл первых трех сеяных. В группе он победил Якуба Меньшика (3) и Артура Фиса (1). Напомним, в матче с чехом Тьен ушел с матчбола.
Кроме того, он первым после Тима Ван Рейтховена в Хертогенбоше в 2022-м обыграл топ-3 посева на каком-либо турнире ATP.
Тьен – первый левша в финале молодежного итогового.
Американец, который до этого ни разу не добирался до финала на уровне ATP, сыграет за титул с Люкой Ван Ашем или Жоао Фонсекой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий