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Тьен – единственный, кто за один молодежный итоговый турнир обыграл первых трех сеяных

Лэрнер Тьен обыграл Алекса Микельсена (2) в полуфинале Next Gen ATP Finals.

Матч продолжался 1 час 35 минут и закончился со счетом 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1.

19-летний Тьен – 122-я ракетка мира, 20-летний Микельсен – 41-я.

Для Тьена это четвертая в карьере (в том числе третья на этом итоговом) победа над соперником из топ-50 при трех поражениях.

Тьен – единственный, кто за один молодежный итоговый турнир обыграл первых трех сеяных. В группе он победил Якуба Меньшика (3) и Артура Фиса (1). Напомним, в матче с чехом Тьен ушел с матчбола.

Кроме того, он первым после Тима Ван Рейтховена в Хертогенбоше в 2022-м обыграл топ-3 посева на каком-либо турнире ATP.

Тьен – первый левша в финале молодежного итогового.

Американец, который до этого ни разу не добирался до финала на уровне ATP, сыграет за титул с Люкой Ван Ашем или Жоао Фонсекой.

Опубликовала: Любовь Энина
logoNext Gen ATP Finals
logoАлекс Микельсен
logoЛэрнер Тьен
logoATP
logoТим Ван Рейтховен
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