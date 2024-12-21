145-я ракетка мира Фонсека – самый низкорейтинговый финалист в истории молодежного итогового турнира
Жоао Фонсека обыграл Люку Ван Аша в полуфинале Next Gen ATP Finals.
Матч продолжался 1 час и закончился со счетом 4:2, 4:2, 4:1.
18-летний Фонсека – 145-я ракетка мира, 20-летний Ван Аш – 128-я.
Фонсека – первый южноамериканец в финале молодежного итогового турнира. Также он самый низкорейтинговый финалист в истории турнира.
Младше Фонсеки на момент выхода в финал молодежного итогового был только чемпион-2019 Янник Синнер. Фонсеке 18 лет и 3 месяца, а Синнеру было 18 лет и 2 месяца.
Теперь бразилец поборется за титул с Лэрнером Тьеном, которого обыграл в группе (4:0, 4:0, 1:4, 4:2). До этого турнира они встречались только на юниорском уровне: в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2023 победил Тьен, а в финале US Open-2023 – Фонсека.
Опубликовала: Любовь Энина
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