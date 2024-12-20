Алькарас проводит тренировочный сбор с Берреттини и Пассаро

Карлос Алькарас продолжает предсезонку в академии Хуана Карлоса Ферреро.

На этой неделе он тренировался с Франческо Пассаро и Маттео Берретини.

Итальянцы приехали в Вильену вместо травмированного Джека Дрэйпера и Флавио Коболли.

Фото: x.com/gerebit0

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