Алькарас проводит тренировочный сбор с Берреттини и Пассаро
Карлос Алькарас продолжает предсезонку в академии Хуана Карлоса Ферреро.
На этой неделе он тренировался с Франческо Пассаро и Маттео Берретини.
Итальянцы приехали в Вильену вместо травмированного Джека Дрэйпера и Флавио Коболли.
Фото: x.com/gerebit0
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @gerebit0
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