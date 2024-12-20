Калинская отказалась обсуждать отношения с Синнером в интервью Harper’s Bazaar

Анна Калинская отказалась поднимать тему отношений с Янником Синнером.

В интервью австралийскому Harper’s Bazaar призналась, что хотела бы пересмотреть свои приоритеты в жизни, чтобы стать топ-игроком. Отношения с итальянцем она попросила не обсуждать.

«Думаю, важнее всего – поменять некоторые вещи в жизни. Не тренировки, а скорее немного адаптировать свой образ жизни, чтобы его упростить, чтобы наслаждаться чем-то в свои выходные и сохранять баланс.

И еще лучше составлять свой график, чтобы понимать, когда можешь увидеться с друзьями и поднять себе настроение за пределами корта. Я могу перезарядиться, чтобы потом лучше выступать, быть энергичнее и лучше чувствовать себя психологически.

Тогда я буду так же хороша, как топ-игроки».