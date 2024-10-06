Калинская о слухах, что Синнер сделал ей предложение: «Спасибо всем за поздравления 🙂 Фальстарт 🤣»
Анна Калинская рассказала, сделал ли Янник Синнер ей предложение.
Ранее итальянские медиа писали, что первая ракетка мира предложил россиянке выйти за него замуж на вечеринке в Нью-Йорке.
«Чтобы прояснить слухи – это неправда 🤣 Спасибо всем за поздравления 🙂 Фальстарт 🤣», – написала 14-я ракетка мира и прикрепила трек Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @annakalinskaya78
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