Калинская о слухах, что Синнер сделал ей предложение: «Спасибо всем за поздравления 🙂 Фальстарт 🤣»

Анна Калинская рассказала, сделал ли Янник Синнер ей предложение.

Ранее итальянские медиа писали, что первая ракетка мира предложил россиянке выйти за него замуж на вечеринке в Нью-Йорке.

«Чтобы прояснить слухи – это неправда 🤣 Спасибо всем за поздравления 🙂 Фальстарт 🤣», – написала 14-я ракетка мира и прикрепила трек Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)».