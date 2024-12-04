Синнер о Калинской: «Не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают»

Янник Синнер ответил, как Анна Калинская изменила его жизнь.

В этом году они начали отношения.

«Не думаю, что что-нибудь изменилось. Девушка делает тебя либо счастливым, либо несчастным. И я хочу, чтобы все развивалось естественно. Я не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают».