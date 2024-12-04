Синнер о Калинской: «Не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают»
Янник Синнер ответил, как Анна Калинская изменила его жизнь.
В этом году они начали отношения.
«Не думаю, что что-нибудь изменилось. Девушка делает тебя либо счастливым, либо несчастным. И я хочу, чтобы все развивалось естественно. Я не могу позволить себе меняться как игрок или как человек. Этого не случилось, поэтому отношения работают».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: esquire.com.au
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