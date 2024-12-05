Синнер прилетал на день рождения Калинской в Майами (Corriere della Sera)

Янник Синнер отказался от вечера в честь победы на Кубке Дэвиса ради дня рождения Анны Калинской .

Как сообщает Corriere della Sera, Синнер улетел в Майами на день рождения россиянки 2 декабря. По информации источника, поездка прошла в условиях строгой конфиденциальности, пара не публиковала совместных фото и избегала журналистов.