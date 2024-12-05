Синнер прилетал на день рождения Калинской в Майами (Corriere della Sera)
Янник Синнер отказался от вечера в честь победы на Кубке Дэвиса ради дня рождения Анны Калинской.
Как сообщает Corriere della Sera, Синнер улетел в Майами на день рождения россиянки 2 декабря. По информации источника, поездка прошла в условиях строгой конфиденциальности, пара не публиковала совместных фото и избегала журналистов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corriere.it
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