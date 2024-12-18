Шнайдер о том, на что потратит денежную премию за серебро ОИ: «Может быть, на отдых в следующем году»

Диана Шнайдер отреагировала на новость о денежной премии за серебро Олимпиады.

– Стало известно, что ты и Мирра за серебро получите кругленькую сумму, 2,5 миллиона рублей. На что потратишь?

– Я сама увидела эту новость буквально полчаса назад. Довольно неожиданно. У меня нет такого, что я хочу сразу куда-то эту сумму потратить. В основном она просто лежит на банковском счете, и если нужны какие-то расходы, то главное – чтобы можно было себе это позволить. Может быть, на какой-нибудь отдых в следующем году.

– На старте карьеры ты говорила, что бюджет родители распределяют. Теперь все в твоих руках?

– Не сказать, что прямо все в моих руках. Конечно, все деньги, которые я выигрываю, мои. Но если мне нужен какой-то совет от родителей, я всегда спрашиваю и они всегда мне рады помочь. У нас нет такого, что я скрываю, сколько у меня на счету. У нас все открыто и честно, нет такого, что кто-то на себя одеяло тянет, – сказала Шнайдер в эфире ютуб-канала BB Tennis.

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