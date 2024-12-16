  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кузнецова о фото, где Серена выглядит «значительно постройневшей»: «Возможно, она просто сменила комплекс тренировок»
0

Кузнецова о фото, где Серена выглядит «значительно постройневшей»: «Возможно, она просто сменила комплекс тренировок»

Светлана Кузнецова отреагировала на изменение внешности Серены Уильямс.

На прошлой неделе Уильямс опубликовала фото с подписью: «В инстаграме vs в реальности».

«Все обсуждают новые фото и видео Серены Уильямс, которая выглядит значительно постройневшей. Конечно, все подозрения подписчиков сразу на «Оземпик» – сейчас любую стремительно похудевшую знаменитость подозревают в приеме препарата от диабета, на котором сбрасывается вес.

На снимках из частного самолета теннисистка демонстрирует, что от вкусняшек она не отказывается, когда как при «Оземпике», насколько я слышала, есть совсем не хочется. Возможно, просто сменила комплекс тренировок ))», – написала Кузнецова в телеграм-канале.

Фото: инстаграм Уильямс.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
соцсети
logoСветлана Кузнецова
logoСерена Уильямс
logoWTA
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Корнеева об операции на кисти: «Сначала вообще не была к этому готова. Мне 16 лет, какая операция?»
158 минут назад
Осака о дружбе с Кириосом: «Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои стороны»
сегодня, 07:42
Фучович сделал предложение девушке
2сегодня, 06:40Фото
Молодежный итоговый турнир ATP. Фис и Меньшик попали в одну группу, Микельсен и Шан – в другую
2вчера, 20:23
Кириос о том, как вел бы себя в матче с Синнером на Australian Open: «Я бы заставил весь стадион болеть против него»
5вчера, 19:05
Голубич выиграла 12-й матч и второй титул подряд
вчера, 18:12
Надалю вручили трофей, посвященный его титулам за карьеру
4вчера, 16:34Фото
Лимож (WTA 125). Эрика Андреева и Яничиевич проиграли в финале парного турнира
1вчера, 15:22
Рыбакина под руководством Иванишевича проводит предсезонку в Дубае
11вчера, 13:50Фото
Глава WADA о том, что Синнера оправдали по допинговому делу: «На спортсмене все равно лежит часть ответственности за случившееся»
6вчера, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем