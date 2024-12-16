Кузнецова о фото, где Серена выглядит «значительно постройневшей»: «Возможно, она просто сменила комплекс тренировок»
Светлана Кузнецова отреагировала на изменение внешности Серены Уильямс.
На прошлой неделе Уильямс опубликовала фото с подписью: «В инстаграме vs в реальности».
«Все обсуждают новые фото и видео Серены Уильямс, которая выглядит значительно постройневшей. Конечно, все подозрения подписчиков сразу на «Оземпик» – сейчас любую стремительно похудевшую знаменитость подозревают в приеме препарата от диабета, на котором сбрасывается вес.
На снимках из частного самолета теннисистка демонстрирует, что от вкусняшек она не отказывается, когда как при «Оземпике», насколько я слышала, есть совсем не хочется. Возможно, просто сменила комплекс тренировок ))», – написала Кузнецова в телеграм-канале.
Фото: инстаграм Уильямс.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
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