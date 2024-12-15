Надалю вручили трофей, посвященный его титулам за карьеру

Рафаэль Надаль получил трофей, который посвящен 92 выигранным титулам за карьеру.

Награду испанцу вручила его сестра Марибель. Сестра Надаля с 2016 года руководит маркетинговым отделом его теннисной академии.

Напомним, Надаль завершил карьеру в ноябре после вылета сборной Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Фото: x.com/rnadalacademy

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