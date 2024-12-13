Надаль приедет на молодежный итоговый в Джидду
Рафаэль Надаль приедет в Джидду на молодежный итоговый турнир ATP.
Это будет первое теннисное мероприятие, которое он посетит после завершения карьеры. В этом году испанец стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
Молодежный итоговый для игроков не старше 21 года будет проходить в Джидде четыре сезона. В этом году турнир пройдет 18-22 декабря, призовой фонд составит 2 млн долларов.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @As_MasDeporte
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