Надаль приедет на молодежный итоговый в Джидду

Рафаэль Надаль приедет в Джидду на молодежный итоговый турнир ATP.

Это будет первое теннисное мероприятие, которое он посетит после завершения карьеры. В этом году испанец стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.

Молодежный итоговый для игроков не старше 21 года будет проходить в Джидде четыре сезона. В этом году турнир пройдет 18-22 декабря, призовой фонд составит 2 млн долларов.

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