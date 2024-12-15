Мельцер о приглашении Маррея в команду Джоковича: «Энди может ему помочь – мало у кого такой же теннисный IQ, как у него»

Юрген Мельцер считает, что Энди Маррей поможет Новаку Джоковичу в 2025 году.

– Сотрудничество Джоковича и Маррея – это что-то невероятное, для тенниса это очень здорово. Во-первых, какая афиша! Но дело не только в этом. Энди может ему помочь – мало у кого такой же теннисный IQ, как у Маррея. Даже Джоковичу есть чему поучиться. Вопрос в том, будет ли он слушать. В лице Маррея он получил человека, с которым можно обсуждать теннисные вопросы на равных. И это может сделать их сотрудничество очень успешным.

– Вас впечатляет огромная мотивация Джоковича продолжать усердно работать в 37 лет?

– Новаку придется иначе выстраивать тренировочный процесс – не так, как в 30 лет, он больше не сможет выдерживать прежние нагрузки. Ему придется тщательно выбирать области, в которых нужно улучшиться. Организм в этом возрасте восстанавливается по-другому. Но именно поэтому он пригласил в команду Маррея. Энди проходил через это все последние годы.

Работа с Марреем может стать источником дополнительной мотивации и положительных эмоций на тренировках и в матчах. Самое важное для Джоковича – победы на турнирах «Большого шлема», поражения на «Мастерсах» расстроят его меньше. Думаю, в 2025-м Новак будет бороться за титулы на всех «Шлемах».