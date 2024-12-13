Синнер потренировался с Ландалусе в Дубае

Первая ракетка мира Янник Синнер продолжает предсезонную подготовку в Дубае.

Он находится в академии Патрика Муратоглу. Сегодня он тренировался с 18-летним испанцем Мартином Ландалусе.

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