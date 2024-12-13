Синнер потренировался с Ландалусе в Дубае
Первая ракетка мира Янник Синнер продолжает предсезонную подготовку в Дубае.
Он находится в академии Патрика Муратоглу. Сегодня он тренировался с 18-летним испанцем Мартином Ландалусе.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @JannikSinner_Up
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