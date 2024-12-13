Турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс 11-й год подряд признан лучшим в своей категории

WTA объявила победителей номинации «Турнир года», которых определили игроки.

Голосование прошло в трех категориях:

WTA 1000 – Индиан-Уэллс;

WTA 500 – Чарлстон;

WTA 250 – Гонконг.

Турнир в Индиан-Уэллс признан лучшим рекордный 11-й раз подряд и 15-й в целом, в Чарлстоне – третий раз подряд.