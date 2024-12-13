Индиан-Уэллс, Лондон и Доха – турниры года по версии ATP

ATP объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки.

Голосование прошло в трех категориях:

ATP 1000 – Индиан-Уэллс;

ATP 500 – Queen’s Club;

ATP 250 – Доха.

«Мастерс» в Индиан-Уэллс 10-й раз признан лучшим в своей категории, соревнования в Дохе и Лондоне – шестой.