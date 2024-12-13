Индиан-Уэллс, Лондон и Доха – турниры года по версии ATP
ATP объявила победителей в номинации «Турнир года», которых определили игроки.
Голосование прошло в трех категориях:
ATP 1000 – Индиан-Уэллс;
ATP 500 – Queen’s Club;
ATP 250 – Доха.
«Мастерс» в Индиан-Уэллс 10-й раз признан лучшим в своей категории, соревнования в Дохе и Лондоне – шестой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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