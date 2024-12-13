Хачанов о Кубке Дэвиса: «Наша сборная остается одной из сильнейших в мире. Главное, чтобы нас допустили»

Карен Хачанов оценил потенциальный уровень мужской сборной России по теннису.

С 2022 года она отстранена от участия в Кубке Дэвиса и других командных турнирах.

«Когда мы вернемся, думаю, что рассчитывать можно будет на многое. Видим, что сборная Италии очень сильная, также сборная Испании. Но наша сборная также одна из самых сильных на данный момент. Главное, чтобы нас допустили», – цитирует Хачанова ТАСС.