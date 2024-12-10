Хачанов ответил, скучают ли российские теннисисты по Кубку Дэвиса
Карен Хачанов заявил, что российские теннисисты скучают по Кубку Дэвиса.
«Конечно, мы скучаем по Кубку Дэвиса, по командному чемпионату мира. Мы с ребятами всегда играли за сборную, желание играть за национальную команду есть и будет», – цитирует Хачанова ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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