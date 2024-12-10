Хачанов о проверках на допинг: «Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон»
19-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о проверках на допинг в ATP-туре.
«Сейчас мы видим, что все больше и больше появляются какие-то кейсы [связанные с допингом]. Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон.
Меня это сильно раздражало – проверки проходили чуть ли не каждую неделю. Могли даже на одном турнире несколько раз проверить. Но я уже привык к этому. Это стало частью профессии».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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