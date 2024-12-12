Мпетши Перрикар получил награду ATP «Прогресс года», Берреттини – «Возвращение года»

21-летний Джованни Мпетши Перрикар стал обладателем награды ATP «Прогресс года».

В этом году француз выиграл турниры ATP в Лионе и Базеле, вышел в четвертый круг «Уимблдона» и поднялся с 205-й строчки рейтинга на 30-ю.

До 2024-го у него было всего пять матчей на уровне ATP.

Маттео Берреттини победил в номинации «Возвращение года».

В прошедшем сезоне итальянец выиграл титулы в Марракеше, Гштааде и Китцбюэле, вышел в финал в Штутгарте, стал обладателем Кубка Дэвиса и вернулся со 154-й строчки на 34-ю.

Мпетши Перрикар обошел в своей номинации Джека Дрэйпера , Томаша Махача и Алехандро Табило , Берреттини – Марина Чилича и Кеи Нисикори.

Шорт-листы определялись голосованием Международной ассоциации теннисных журналистов, победителя из получившегося списков выбирали игроки.