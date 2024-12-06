Фернли, Мпетши Перрикар и Шан вошли в топ-3 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
Британец Джейкоб Фернли совершил самый большой рывок в рейтинге среди игроков топ-100 по итогам сезона. Он начал год 646-м, а закончил 99-м.
Также в топ-5 входят:
Джованни Мпетши Перрикар (поднялся с 205-го места на 31-е);
Шан Цзюньчэн (с 183-го на 50-е);
Якуб Меньшик (с 167-го на 48-е);
Бу Юнчаокете (с 171-го места на 65-е).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости