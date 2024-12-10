Рублев о том, что Маррей будет тренировать Джоковича: «Энди любил нелестно высказаться в адрес команды. Интересно, будет ли Новак делать так же»

Андрей Рублев прокомментировал сотрудничество Новака Джоковича с Энди Марреем.

Маррей будет тренировать Джоковича до конца Astralian Open-2025.

– Если честно, мне все равно, я никак не отреагировал (улыбается) . Но, мне кажется, будет весело. Самой собой, Новак – один из лучших теннисистов в истории. Не знаю, сможет ли Энди дать ему что-то, но, конечно, здорово, что они дружат, и иногда на этом уровне правильная энергия помогает даже больше.

Такие игроки, как Новак, знают все, знают этот спорт лучше всех, и на этом уровне огромное значение имеет энергия. Раз они дружат, то может получиться что-то новое. Возможно, Новак почувствует себя свежее, более заряженным, что не очень хорошо для остальных игроков (улыбается) .

– Встреча с Новаком, когда в его ложе Энди, пугает еще больше?

– Да, но будет весело, потому что теперь мне интересно посмотреть на Энди (смеется) . Как игрок он любил иногда нелестно высказаться в адрес команды, и мне интересно, будет ли Новак высказывать ему что-то, потому что Новак тоже бывает эмоционален. Интересно, что Энди будет чувствовать в этот момент (улыбается) .