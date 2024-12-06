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Рублев о работе над собой: «Я хожу к психологам, пробую все возможное»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал о работе над психологией.

«За пределами корта теннис преподал мне много уроков в этом сезоне. Я их усвоил, они помогли мне вырасти, стать более зрелым и посмотреть на вещи под другим углом. Поэтому я с большим воодушевлением жду будущего и хочу увидеть, как это повлияет на мой теннис в следующем сезоне.

Все взаимосвязано. То, как я вел себя на корте, зависело от того, как я вел себя за его пределами. Теперь я перестал быть ребенком и веду себя в большей степени как зрелый, взрослый мужчина, скажем так. Тем не менее внутри меня еще есть много детских черт, но после всех этих лет, после этого года их стало меньше. Такие ситуации заставили меня перестать вести себя как ребенок.

Я хожу к психологам, пробую все возможное. Помимо психологов, я сам пытаюсь многое узнать, изучить, как и почему устроена жизнь в целом. Погружаясь во все это, я начинаю многое понимать».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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