Джокович вышел в 197-й полуфинал ATP в карьере
Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Афинах.
Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Нуну Боржеса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Афинах – 7:6(1), 6:4.
Во втором сете португалец вызывал физио из-за проблем с коленом.
Серб вышел в 197-й одиночный полуфинал в карьере.
За выход в финал Джокович сыграет с Янником Ганфманном или Маркосом Гироном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
