Джокович вышел в 197-й полуфинал ATP в карьере

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Афинах.

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Нуну Боржеса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Афинах – 7:6(1), 6:4.

Во втором сете португалец вызывал физио из-за проблем с коленом.

Серб вышел в 197-й одиночный полуфинал в карьере.

За выход в финал Джокович сыграет с Янником Ганфманном или Маркосом Гироном.