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Векич пригласила в команду Сашу Баина

Саша Баин присоединился к команде Донны Векич.

Она написала об этом в сторис: «Кто этот смелый парень? Добро пожаловать, Саша!»

Две недели назад Векич объявила, что у нее появился новый тренер, но не уточнила, с кем теперь будет сотрудничать.

Баин ранее тренировал Каролину Плишкову, Даяну Ястремскую, Кристину Младенович, Наоми Осаку.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Векич
logoСаша Баин
logoДонна Векич
logoWTA
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