Векич пригласила в команду Сашу Баина

Саша Баин присоединился к команде Донны Векич.

Она написала об этом в сторис: «Кто этот смелый парень? Добро пожаловать, Саша!»

Две недели назад Векич объявила, что у нее появился новый тренер, но не уточнила, с кем теперь будет сотрудничать.

Баин ранее тренировал Каролину Плишкову, Даяну Ястремскую, Кристину Младенович, Наоми Осаку.