Джокович начнет сезон-2025 в Брисбене

Новак Джокович выступит на турнире в Брисбене, который стартует 30 декабря. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет на этих соревнованиях впервые с 2009-го.

Кроме Джоковича на турнир заявлен один игрок топ-10 – Григор Димитров.