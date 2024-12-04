Джокович начнет сезон-2025 в Брисбене
Новак Джокович выступит на турнире в Брисбене, который стартует 30 декабря. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет на этих соревнованиях впервые с 2009-го.
Кроме Джоковича на турнир заявлен один игрок топ-10 – Григор Димитров.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BrisbaneTennis
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