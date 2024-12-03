Руне о том, что стал более зрелым: «Сейчас мне 21 год, но я чувствую себя почти как 31-летний»
Хольгер Руне считает, что за последние пару лет стал более зрелым человеком.
Ранее об этом сказал его соперник по выставочной «Битве скандинавов» Каспер Рууд, вспоминая конфликт на «Ролан Гаррос»-2022.
«Насколько зрелым можно быть в 19 лет? Есть много других 19-летних, которые ведут себя совсем не так, как теннисисты в этом возрасте. Когда я пришел в тур, мне сразу пришлось соревноваться с людьми, которые старше меня не просто на год или два, а на 10-15 лет. Так что это был очень важный момент.
Мне кажется, я справился. Сейчас мне 21 год, но я чувствую себя почти как 31-летний».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ekstrabladet.dk
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