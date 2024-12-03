Рууд о конфликте с Руне на РГ-2022: «Мы оба немного повзрослели. Сейчас отношения намного лучше, чем два года назад»

Каспер Рууд сказал, что они с Хольгером Руне оставили конфликт в прошлом.

Норвежец и датчанин поругались на «Ролан Гаррос»-2022. По ходу четвертьфинала они поспорили из-за отметок на грунте, а после матча Руне обвинил Рууда в том, что тот накричал на него в раздевалке. Рууд в ответ на это заявил, что Руне «иногда устраивает драму» и ему «пора немного повзрослеть».

«Такие слова могут вылететь в пылу борьбы. Мы с Хольгером все обсудили и снова стали друзьями. Наверное, мы оба немного повзрослели. Ты учишься оставлять такие истории в прошлом.

Мы впервые встретились, когда ему было 17 лет. Я следил за его прогрессом, он хороший парень и стал потрясающим теннисистом. Мы отлично ладим. Отношения намного лучше, чем два года назад».

Сегодня они сыграют выставочный матч в Копенгагене.