Рууд о конфликте с Руне на РГ-2022: «Мы оба немного повзрослели. Сейчас отношения намного лучше, чем два года назад»
Каспер Рууд сказал, что они с Хольгером Руне оставили конфликт в прошлом.
Норвежец и датчанин поругались на «Ролан Гаррос»-2022. По ходу четвертьфинала они поспорили из-за отметок на грунте, а после матча Руне обвинил Рууда в том, что тот накричал на него в раздевалке. Рууд в ответ на это заявил, что Руне «иногда устраивает драму» и ему «пора немного повзрослеть».
«Такие слова могут вылететь в пылу борьбы. Мы с Хольгером все обсудили и снова стали друзьями. Наверное, мы оба немного повзрослели. Ты учишься оставлять такие истории в прошлом.
Мы впервые встретились, когда ему было 17 лет. Я следил за его прогрессом, он хороший парень и стал потрясающим теннисистом. Мы отлично ладим. Отношения намного лучше, чем два года назад».
Сегодня они сыграют выставочный матч в Копенгагене.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ekstrabladet.dk
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