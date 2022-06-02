Рууд об обвинениях Руне, что он на него накричал: «Обидно, что он придумывает всю эту ложь про меня и мою семью»

прокомментировал слова о том, что он подошел к датчанину в раздевалке и на него накричал. Накануне Рууд обыграл Руне в четвертьфинале .

«Нет, он говорит неправду. Того, о чем он говорит, не было. После матча мы оба были в раздевалке, и, разумеется, она огромная. Там много игроков, поэтому мы все время находились каждый в своей части.

Я принял ледяную ванну, съел пиццу и послушал музыку, потом мы поехали домой. Хольгер в это время сидел в своей части раздевалки.

История о том, как я крикнул «Дааа!» прямо ему в лицо, – просто ложь. Такого никогда не было. Это большая ложь. Меня огорчает, что он обо мне лжет.

Для меня не столь важно, считает ли он, что я не соблюдаю правила честной игры, это не главное. Это его личное мнение, но так лгать обо мне – это неправильно. Я очень хочу, чтобы это был последний раз, когда он делает нечто подобное.

Я понимаю, что одни игроки эмоциональнее других, и я иногда тоже таким бываю. И он, безусловно, эмоционален на корте. Меня это не удивляет, но мне обидно, что он придумывает всю эту ложь про меня и мою семью».

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