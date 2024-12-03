Джокович, Синнер, Алькарас сыграют в благотворительных матчах на неделе перед Australian Open

Новак Джокович , Янник Синнер , Карлос Алькарас , Алекс де Минаур , Алексей Попырин и Циньвэнь Чжэн сыграют в благотворительных матчах, которые пройдут на Корте Рода Лэйвера с 7 по 10 января.

Также 7 января на этом корте пройдет выставочный турнир Red Bull Bassline, в котором поучаствуют шесть игроков ATP-тура. Сеты турнира проходят в формате тай-брейка.

Точное расписание и составы участников будут объявлены позже.

Основная сетка Australian Open стартует 12 января.