Джокович, Синнер, Алькарас сыграют в благотворительных матчах на неделе перед Australian Open
Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Алекс де Минаур, Алексей Попырин и Циньвэнь Чжэн сыграют в благотворительных матчах, которые пройдут на Корте Рода Лэйвера с 7 по 10 января.
Также 7 января на этом корте пройдет выставочный турнир Red Bull Bassline, в котором поучаствуют шесть игроков ATP-тура. Сеты турнира проходят в формате тай-брейка.
Точное расписание и составы участников будут объявлены позже.
Основная сетка Australian Open стартует 12 января.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт Australian Open
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