Сегодня день рождения Моники Селеш

2 декабря день рождения у Моники Селеш . Ей исполнился 51 год.

Селеш – девятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира.

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте