Каррено-Буста расстался с тренером после 9 лет работы

Экс-десятая ракетка мира Пабло Каррено-Буста расстался с тренером Самуэлем Лопесом, с которым работал 9 лет.

«Большой этап моей карьеры подходит к концу. Мы провели девять сезонов вместе, с вызовами и трудностями, которые мы преодолели, полные незабываемых моментов. Ты помог мне стать тем человеком и теннисистом, который я сейчас, я всегда буду тебе благодарен», – написал испанец.