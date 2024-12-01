Каррено-Буста расстался с тренером после 9 лет работы
Экс-десятая ракетка мира Пабло Каррено-Буста расстался с тренером Самуэлем Лопесом, с которым работал 9 лет.
«Большой этап моей карьеры подходит к концу. Мы провели девять сезонов вместе, с вызовами и трудностями, которые мы преодолели, полные незабываемых моментов. Ты помог мне стать тем человеком и теннисистом, который я сейчас, я всегда буду тебе благодарен», – написал испанец.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @pablo_carreno_
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