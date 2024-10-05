Каррено-Буста и Чилич заявились на «Мастерс» в Париже по защищенному рейтингу

Стала известна заявка «Мастерса» в Париже, который стартует 28 октября.

На него автоматически заявлены все игроки топ-42. По защищенному рейтингу сыграют Пабло Каррено-Буста и Марин Чилич .

Павел Котов – 14-й в списке запасных, Роман Сафиуллин – 19-й.

Полностью заявка здесь .