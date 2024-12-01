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Джокович о Синнере: «Когда ему было 14-15 лет, мы уже говорили, что у него будет отличная карьера»

Новак Джокович прокомментировал результаты Янника Синнера.

«Я помню его в возрасте 14-15 лет, и даже тогда мы о нем говорили. О том, что у него будет отличная карьера, потому что у него уже был правильное мышление и концентрация. Так что меня не удивляет его уровень сейчас – я все эти годы внимательно следил за ним, за его манерой игры и становлением. Кроме того, мне нравится Янник, потому что он всегда хочет прибавить.

Мне кажется, что у него все получается и без моих советов. Но одно дело выиграть два первых «Шлема» и стать номером один, а другое – оставаться на этом уровне в течение многих лет. Для этого, прежде всего, нужна компетентная команда, которой можно доверять. И правильный баланс между профессиональной и личной жизнью. Но, в конце концов, в индивидуальном спорте мы все разные. Поэтому то, что работает для меня, не обязательно хорошо для него.

Мне кажется, Янник понял, что ему нужно. Следующей целью будет найти правильную формулу, чтобы развивать тело, предотвратить травмы, оставаться здоровым, мотивированным и, прежде всего, увлеченным теннисом».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoATP
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