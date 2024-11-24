Синнер – седьмой в истории ATP-тура, кто выигрывал за сезон 18 матчей против топ-10

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №9 Алекса де Минаура (6:4, 6:4) и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса.

Для Синнера это 18-я победа над соперником из топ-10 в 2024-м.

Он седьмой, кто хотя бы раз одерживал столько побед над топ-10 за один сезон. До него это делали Бьорн Борг , Джон Макинрой , Иван Лендл , Роджер Федерер , Рафаэль Надаль и Новак Джокович :

• 18 – Лендл (1981), Федерер (2004);

• 19 – Федерер (2006), Джокович (2014);

• 20 – Борг (1979);

• 21 – Джокович (2011, 2016);

• 22 – Лендл (1985);

• 24 – Макинрой (1984), Джокович (2012, 2013), Надаль (2013);

• 31 – Джокович (2015).