Синнер – седьмой в истории ATP-тура, кто выигрывал за сезон 18 матчей против топ-10
Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №9 Алекса де Минаура (6:4, 6:4) и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса.
Для Синнера это 18-я победа над соперником из топ-10 в 2024-м.
Он седьмой, кто хотя бы раз одерживал столько побед над топ-10 за один сезон. До него это делали Бьорн Борг, Джон Макинрой, Иван Лендл, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович:
• 18 – Лендл (1981), Федерер (2004);
• 19 – Федерер (2006), Джокович (2014);
• 20 – Борг (1979);
• 21 – Джокович (2011, 2016);
• 22 – Лендл (1985);
• 24 – Макинрой (1984), Джокович (2012, 2013), Надаль (2013);
• 31 – Джокович (2015).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisONEApp
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