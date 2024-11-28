Джокович стал амбассадором Qatar Airways
Новак Джокович стал амбассадором и советником по оздоровлению авиакомпании Qatar Airways.
Компания планирует взаимодействовать с болельщиками Джоковича, в том числе проводя мероприятия на крупнейших теннисных турнирах. Также Qatar Airways хочет повысить престиж турнира ATP 500 в Дохе.
Кроме того, Катар станет базой для проекта Regenesis, одним из основателей и инвесторов которого является Джокович. Regenesis Pod – это капсула, где благодаря «сочетанию света, звука, энергии, частот и вибрации» человек может отдохнуть и восстановиться. Сотрудники авиакомпании будут пользоваться этими капсулами.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: qatarairways.com
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