Тэйлор Фриц: «Словами не передать, насколько это невероятно – сыграть 97 матчей за год, как Федерер в 2006-м»
Тэйлор Фриц отреагировал на статистику Роджера Федерера.
Tennis TV выложили пост, в котором сравнили 2024-й Янника Синнера с самыми результативными сезонами Роджера Федерера (2006), Рафаэля Надаля (2010) и Новака Джоковича (2015).
Например, Федерер, Надаль и Джокович в те сезоны выиграли по три «Шлема», Синнер в 2024-м – два. Баланс побед и поражений за год следующий: Федерер – 92:5, Надаль – 71:10, Джокович – 82:6, Синнер – 73:6. Вся статистика здесь.
«Словами не передать, насколько это невероятно – сыграть 97 матчей за год, как Роджер в 2006-м. Особенно в те времена, когда финалы «Мастерсов» проходили в пятисетовом формате», – твитнул Фриц.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Taylor_Fritz97
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