Шнайдер посетила тренировку «Акрона»

Тринадцатая ракетка мира Диана Шнайдер пришла на тренировку футбольного клуба «Акрон».

«Эмоции от знакомства с футболистами и тренерским штабом «Акрона» я буду помнить и хранить! Тем более, что эта команда из моего родного региона, они очень много игр провели в Жигулевске (родном городе Шнайдер – Спортс’‘).

Не могу сказать, что раньше активно следила за футболом, но после такой встречи точно буду чаще следить за новостями о клубе. На следующей неделе приму участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге и, если позволит регламент соревнования, то появляюсь на нем в игровой футболке, которую мне вручил Заур Эдуардович [Тедеев]».

Шнайдер подарила клубу полотенце с Олимпиады в Париже и получила от него взамен футболку.