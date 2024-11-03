Шнайдер взяла 4-й титул в сезоне и первый – на глазах родителей. Теперь поедет в Диснейленд

Диана Шнайдер завершила прорывной сезон победой на турнире в Гонконге, где в финале разгромила вторую сеяную Кэти Болтер – 6:1, 6:2.

20-летняя Шнайдер, в начале года стоявшая в самом конце топ-100, с тех пор:

● выиграла первый титул WTA;

● выиграла первый титул WTA на траве;

● выиграла первый титул WTA на грунте;

● впервые сыграла на Олимпиаде и в паре с Миррой Андреевой принесла России единственную медаль Игр-2024;

● впервые выиграла один матч и в итоге дошла до полуфинала на «тысячнике» – турнире самой престижной категории WTA;

● впервые выиграла больше одного матча и в итоге дошла до второй недели на турнире «Большого шлема»;

● стала единственной теннисисткой сезона, бравшей титулы уровня WTA на всех покрытиях;

● по количеству выигранных титулов WTA уступает только Иге Швентек, у которой их пять (по результатам итогового турнира WTA может уступить и Арине Соболенко);

● завтра станет 12-й ракеткой мира и сократит свой рейтинг годовой давности впятеро.

Из шести поражений, которые Шнайдер потерпела с начала осени, только два были от соперниц ниже нее в рейтинге, – пока рано судить, показатель ли это обретенной стабильности или просто набранной формы. Но в любом случае для первого полного сезона Шнайдер показала блестящие результаты: 46 (68%) выигранных матчей, 5-8 с топ-20, 35-8 с соперницами ниже себя в рейтинге.

Шнайдер говорит , что знала, что университетский теннис хорошо подготовил ее к переходу в профессионалы, но все равно не ожидала разблокировать столько достижений уже в 2024-м.

«Когда я в феврале выиграла первый титул, я поставила себе цель просто выиграть еще один, – рассказывала Диана на этой неделе. – Получилось гораздо больше, чем я думала. Приятное ощущение.

Дальше я буду работать еще больше, чтобы перейти еще на уровень выше. В следующем году все уже будут знать, кто я такая, как я играю. Но для меня важно встречаться с сильнейшими соперницами. Даже если я буду им проигрывать, я буду извлекать из этого уроки, буду работать над своей игрой, настроем, физической формой. Есть много аспектов, в которых я могу прибавить, чтобы, скажем, стать игроком десятки. Это не нужно форсировать, нужно набраться терпения».

В Гонконге Шнайдер впервые с трибуны поддерживала семья – родители и брат. Вместе с ними она и начнет заслуженный отпуск:

«Мама уже составила план. У нас есть три дня вместе, и я хочу съездить в Диснейленд и аквапарк Ocean Park. У меня младший брат, так что я с радостью заряжусь с ним адреналином. Хотя у меня и на турнире была пара адреналиновых матчей!»

За пять матчей в Гонконге Шнайдер только в одном сете отдала больше четырех геймов, так что ее адреналиновый голод можно понять.

Чего Диане Шнайдер не хватает для побед над теннисной элитой?

Фото: instagram.com /wta, _di_shnaider_; East News /Peter PARKS / AFP; Gettyimages.ru /Clive Brunskill