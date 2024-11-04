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Елена Веснина: «Шнайдер пора переходить на новый уровень. У нее есть все шансы попасть в топ-10»

Елена Веснина прокомментировала победу Дианы Шнайдер на турнире в Гонконге.

Россиянка взяла четвертый титул в сезоне и поднялась на 12-ю строчку рейтинга WTA. 

«Диана молодец, провела отличный сезон, такой рывок в рейтинге сделала. Тут надо отметить ее тандем с Игорем Андреевым, они здорово друг друга дополняют. Диане свойственен максимализм, взрывной характер, тогда как Андреев спокойный, рассудительный. Приходится ее останавливать, это порой требуется.

Надо работать над своей игрой дальше. В следующем сезоне есть все шансы войти в топ-10. Уверена, она с тренером будет ставить самые высокие задачи. Но необходимо переходить на новый уровень, проявлять себя на крупных турнирах. В 250 Диана уже выиграла все, пора добиваться результата повыше, там очков больше», – цитирует Веснину «ВсеПроСпорт».

Шнайдер взяла 4-й титул в сезоне и первый – на глазах родителей. Теперь поедет в Диснейленд

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕлена Веснина
logoИгорь Андреев
logoWTA
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoДиана Шнайдер
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