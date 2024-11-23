Маррей о том, что стал новым тренером Джоковича: «С нетерпением жду времени, когда буду помогать ему добиться целей»
Энди Маррей прокомментировал роль нового тренера Новакм Джоковича.
Ранее серб объявил, что начал сотрудничать с Марреем, завершившив карьеру в августе.
«Я присоединюсь к команде Новака во время предсезонной подготовки и помогу ему подготовиться к Australian Open. Я в предвкушении и с нетерпением жду времени, когда встану по одну сторону сетки с Новаком и буду помогать ему добиться его целей», – заявил британец.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Times
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