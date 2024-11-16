Алькарас прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса
Карлос Алькарас прибыл в Малагу, где 19-24 ноября пройдет плей-офф Кубка Дэвиса.
Напомним, испанец не вышел из группы на итоговом, проиграв два матча из трех.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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