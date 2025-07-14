Тренер Синнера: «Янник смотрит матчи Алькараса чаще, чем кого-либо еще»

Даррен Кейхилл рассказал о подготовке Янника Синнера.

«Янник [Синнер] смотрит матчи Карлоса [Алькараса] чаще, чем кого-либо еще. Он впечатлен улучшениями в игре Алькараса . Он заставляет нас, тренеров, работать так, чтобы и его собственная игра тоже прогрессировала.

Соперничество настоящее. Оно есть и, надеюсь, будет оставаться таким еще 10-12 лет», – сказал Кейхилл на пресс-конференции.

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