Алькарас поздравил Синнера с победой на «Уимблдоне»: «Я очень рад за тебя. Этот трофей абсолютно заслужен»

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с чемпионством.

Двукратный чемпион «Уимблдона» в финале уступил Яннику Синнеру – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Всегда тяжело проигрывать, даже если это финал. Но в первую очередь я должен снова поздравить Янника. Этот трофей абсолютно заслужен после невероятных двух недель в Лондоне. Ты показывал потрясающий теннис. Поздравляю и твою команду. Я знаю, что здесь много твоих родных и друзей – у тебя действительно замечательная команда.

Я очень рад за тебя. Продолжай в том же духе. Рад, что у нас сложились отличные отношения вне корта и хорошее соперничество на корте. Это помогает мне расти каждый день, так что спасибо тебе и поздравляю!» – сказал Алькарас в интервью на корте.

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