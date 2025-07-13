Карлос Алькарас: «Я сделал все, что мог, поэтому покинул корт с высоко поднятой головой»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале «Уимблдона».

Испанец уступил Яннику Синнеру со счетом – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6. Это его первое поражение в финале турниров «Большого шлема».

«Проигрывать всегда неприятно. Думаю, в финале это чувствуется чуть сильнее. Но в целом я действительно горжусь всем, что сделал за последние четыре недели на траве здесь, в Лондоне.

Я покинул корт с действительно высоко поднятой головой, потому что сделал сегодня все, что мог. Просто играл против того, кто провел невероятный матч. Проигрывать обидно, но я все равно ухожу с высоко поднятой головой», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

«Уимблдон»-2025 – «Шлем» в тени допинга. Оба чемпиона отбывали баны