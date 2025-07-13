Синнер после победы на «Уимблдоне»: «Отдельное спасибо брату, ведь в эти выходные нет гонки «Формулы-1», поэтому он смог приехать»

Янник Синнер прокомментировал победу в финале «Уимблдона».

В финале первая ракетка мира за 3 часа и 6 минут победил Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Прежде всего это эмоции, потому что у меня было очень тяжелое поражение в Париже. В конечном итоге не так важно, как ты выигрываешь или проигрываешь на крупных турнирах – важно понять, что ты сделал не так, и работать над этим. Именно это мы и сделали. Постарались принять поражение и продолжали работать. Это точно одна из причин, по которой я сейчас держу этот трофей. Я просто благодарен за то, что здоров и что рядом со мной замечательные люди. Держать в руках этот трофей – очень много значит для меня.

Это особенный момент. Видеть здесь своих родителей, брата, всю команду – невероятно. Отдельное спасибо брату, ведь в эти выходные нет гонки «Формулы-1», поэтому он смог приехать», – сказал Синнер в интервью на корте.

Ранее брат Синнера не приехал на финал «Мастерса» в Риме, потому что отправился на Гран-при Эмилии-Романьи.

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