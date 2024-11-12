«Ему комфортно, он боится меняться». Сафина – о проблемах Рублева

Эксперты «Больше!» Динара Сафина и Евгений Донской обсудили игру Андрея Рублева.

ДС: Очень часто мы с Маратом обсуждаем [игру] Андрея – можно сказать, это наша больная тема. Марат говорит: «Он не хочет меня слушать. Ему комфортно, он боится меняться».

ЕД: А ты не думаешь, что на самом деле вся эта история – потому что он боится, что другое перестанет работать?

ДС: Но это уже хуже работает, елки-палки.

ЕД: Это с одной стороны, а с другой стороны, человек думает: «Я шестой, седьмой»...

ДС: Вот! Ему комфортно.

ЕД: Но он же все время говорит, что нет. Поэтому мне немножечко непонятно, и я тебя спрашиваю как человека, который был первым. Ты же наверняка по дороге на этот пьедестал пыталась что-то подстроить, поменять, добавить.

ДС: Это правда. Тут наступает момент, что многие начинают читать его игру. Андрею нужно всегда быть на пределе, чтобы обыгрывать топов, и Марат предлагает ему вариативность. Они [команда] боятся [что-то менять], но игра уже не функционирует. Ты должен добавить, сделать следующий шаг. Не бойся, попробуй, та игра, которая есть, она уже есть, приносит свои плоды, но попробуй новое.