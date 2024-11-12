Зверев в матче с Рублевым одержал 50-ю победу в карьере над топ-10

Вторая ракетка мира Александр Зверев на старте итогового обыграл №8 Андрея Рублева – 6:4, 6:4.

Для немца это 50-я в карьере победа над игроком топ-10 (за исключением Кубка Лэйвера). В этом сезоне его баланс против десятки стал 6:5.

27-летний Зверев – первый игрок, родившийся после 1990-го и одержавший 50 побед над топ-10.

В целом он одержал 67-ю победу в сезоне (лидер тура) и шестую подряд.

Дальше немец поборется с Каспером Руудом (3:2 в личных встречах), а Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом (1:1 в личке).